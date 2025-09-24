Échec du projet Ferme d'Hiver

Alors que beaucoup d’espoirs reposaient sur le projet, Ferme d’Hiver (Nova Farming) aurait fait perdre plus de 50 millions de dollars au gouvernement du Québec.

L’entreprise de Vaudreuil-Dorion devait devenir l’un des plus grands producteurs de fraises à l’année au Québec et permettre de réduire les importations de ce fruit en provenance des États-Unis. Finalement, les attentes n’ont pas été atteintes.

Écoutez la réaction de Jasmine Sauvé, directrice générale de l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec, réagir à la nouvelle, mercredi, à La commission.