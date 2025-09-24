 Aller au contenu
Économie
Projet de loi visant à serrer la vis aux syndicats

Un projet dangereux pour la justice sociale et l’équilibre du Code du travail

La commission

le 24 septembre 2025 13:34

Magali Picard dénonce le projet du ministre Jean Boulet, le jugeant dangereux pour la justice sociale et l’équilibre du Code du travail / Courtoisie - FTQ

Le ministre du Travail, Jean Boulet, planche actuellement sur un projet de loi visant à serrer la vis aux syndicats.

Son objectif : assurer la transparence et améliorer la gouvernance et le processus démocratique des syndicats.

Le gouvernement suggère ainsi de rendre facultatives les cotisations qui ne sont pas liées à des enjeux touchant les relations de travail.

Les grandes centrales syndicales ont vivement réagi face à ce grand ménage que souhaite faire la CAQ.

Écoutez la présidente de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle dénonce ce projet, le jugeant dangereux pour la justice sociale et l’équilibre du Code du travail et rappelle que la Cour suprême s’est déjà prononcée contre de telles mesures lors de l'arrêt Lavigne en 1991.

