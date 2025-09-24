 Aller au contenu
Politique fédérale
Une bombe sur la colline parlementaire

Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires de Mark Carney

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 24 septembre 2025 12:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Joël-Denis Bellavance
Joël-Denis Bellavance

et autres

Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires de Mark Carney
Joël-Denis Bellavance / Cogeco Média

Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires du premier ministre du Canada Mark Carney et de son prédécesseur Justin Trudeau.

La nouvelle, qui a été révélée mercredi par le quotidien La Presse, a eu l’effet d’une bombe sur la colline parlementaire.

Les journalistes Daniel Renaud et Vincent Larouche ont révélé que cette taupe, embauchée par le crime organisé, était un employé de 23 ans, recruté par la RBC située sur la rue Bank à Ottawa.

Écoutez le chef de bureau de La Presse à Ottawa, Joël-Denis Bellavance, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Autre sujet traité:

  • Le gouvernement met fin au programme d’hébergement des demandeurs d’asile dans les hôtels.

