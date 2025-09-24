Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires du premier ministre du Canada Mark Carney et de son prédécesseur Justin Trudeau.

La nouvelle, qui a été révélée mercredi par le quotidien La Presse, a eu l’effet d’une bombe sur la colline parlementaire.

Les journalistes Daniel Renaud et Vincent Larouche ont révélé que cette taupe, embauchée par le crime organisé, était un employé de 23 ans, recruté par la RBC située sur la rue Bank à Ottawa.

Écoutez le chef de bureau de La Presse à Ottawa, Joël-Denis Bellavance, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

