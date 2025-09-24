Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et le député indépendant, Youri Chassin, ont donné un point de presse conjoint mercredi matin.

Ensemble, ils dévoilent leurs attentes communes en prévision du discours d’ouverture qui donnera le ton à la session.

En somme, il lance un défi en cinq points au premier ministre François Legault, incluant la libéralisation du commerce de l’alcool, l’abolition des quotas de véhicules électriques, le vote secret syndical, la fin de la permanence des hauts fonctionnaires et la réforme de la SAAQ.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.