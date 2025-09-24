Y aura-t-il un deuxième Xhekaj dans la formation des Canadiens lors du premier match de la saison?
Le p'tit frère d'Arber fait tout pour prouver à Martin St-Louis qu'il mérite sa place.
Il s'est démarqué, mardi soir, dans un gain de 4-2 du Tricolore face aux Flyers.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque vanter le travail de Florian Xhekaj, mercredi, à Lagacé le matin.
«Un joueur comme Florian Xhekaj, c'est exactement le prototype que tu cherches. Un gros gaillard. il frappe et n'a pas peur de jeter les gants [...] Il a une belle occasion à saisir, parce qu'il y a une place actuellement sur les 12 premiers attaquants du club [...] Je pense que Florian Xhekaj a de véritables chances.»