Y aura-t-il un deuxième Xhekaj dans la formation des Canadiens lors du premier match de la saison?

Le p'tit frère d'Arber fait tout pour prouver à Martin St-Louis qu'il mérite sa place.

Il s'est démarqué, mardi soir, dans un gain de 4-2 du Tricolore face aux Flyers.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque vanter le travail de Florian Xhekaj, mercredi, à Lagacé le matin.