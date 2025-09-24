Victoire de 4-2 face aux Flyers

Les partisans et surtout, la maman des frères Arber et Florian Xhekaj, ont eu droit à un beau moment mardi soir.

Dans le cadre du deuxième match du calendrier préparatoire des Canadiens, le duo disputait, pour la première fois, un match comme coéquipiers. Leur mère avait d'ailleurs fait la route pour l'occasion.

Cerise sur le sundae: les deux ont inscrit un filet en plus de disputer un excellent match.

Les Canadiens poursuivent donc leur séquence victorieuse en présaison alors que plusieurs autres joueurs se sont démarqués dans cette victoire.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur ce match au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Autres sujets abordés: