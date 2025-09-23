Moyens de pression des médecins

La tension a monté d'un cran entre les médecins et le gouvernement du Québec, alors que les médecins de famille ont annoncé qu'ils cesseraient d’enseigner à partir du 1er octobre prochain.

Selon Nathalie Normandeau, ces moyens de pression ne seraient pas étrangers aux propos plutôt tranchés du premier ministre lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle dimanche dernier.

