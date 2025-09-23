 Aller au contenu
Politique provinciale
Moyens de pression des médecins

«On récolte les effets des propos de François Legault à Tout le monde en parle»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2025 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On récolte les effets des propos de François Legault à Tout le monde en parle»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La tension a monté d'un cran entre les médecins et le gouvernement du Québec, alors que les médecins de famille ont annoncé qu'ils cesseraient d’enseigner à partir du 1er octobre prochain.

Selon Nathalie Normandeau, ces moyens de pression ne seraient pas étrangers aux propos plutôt tranchés du premier ministre lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle dimanche dernier. 

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau au micro de Philippe Cantin, mardi.

« Politiquement, le gouvernement s'est laissé zéro marge de manœuvre. Si monsieur Legault n'avait pas fait une déclaration qui, effectivement, laisse entendre qu'il était prêt à discuter et à négocier dimanche dernier, on n'en serait pas là aujourd'hui, j'en suis convaincu. Mais là, il a ajouté une couche et mis de l'huile sur le feu en envisageant une loi spéciale. JAMAIS, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'avait envisagé une loi spéciale, et je me demande si son ministre de la Santé l'a appris dimanche. »

Nathalie Normandeau

