Le Québec maintenant

Patrick Watson présente son huitième album en carrière, Uh Oh, qu’il a produit en collaboration avec plusieurs chanteuses, dont November Ultra, Charlotte Cardin, Klô Pelgag, Martha Wainwright et Solène.
«Oh, une onomatopée inspirée d’une expression d’impuissance face aux mauvaises nouvelles. Il y a quelques années, Patrick Watson a perdu la voix. Il a eu une corde vocale éclatée, un vaisseau sanguin dans la gorge, et ça a paralysé sa voix. Il n’a donc pas pu parler pendant trois mois. À cette époque, il a composé beaucoup de musique instrumentale. C’est un peu sa spécialité, car il a signé environ une quinzaine de musiques de film. Ensuite, il s’est dit : “Je vais composer des chansons pour des chanteuses que j’ai envie d’entendre chanter”, alors que personne ne pensait que sa voix reviendrait. Finalement, sa voix est revenue, et là il s’est dit que ce serait cool de chanter avec ces voix féminines qu’il avait eu envie de faire chanter.»
Autre sujet abordé:
Bobby Bazini renoue avec ses racines et présente un nouvel album sous son vrai nom : Bobby Bazinet.