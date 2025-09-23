Le Québec maintenant

 Aller au contenu
Patrick Watson présente son huitième album «Uh Oh!»

le 23 septembre 2025 17:00

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Patrick Watson présente son huitième album en carrière, Uh Oh, qu’il a produit en collaboration avec plusieurs chanteuses, dont November Ultra, Charlotte Cardin, Klô Pelgag, Martha Wainwright et Solène.

Écoutez Catherine Beauchamp présenter les derniers albums de Patrick Watson et Bobby Bazini au micro de Philippe Cantin.

«Oh, une onomatopée inspirée d’une expression d’impuissance face aux mauvaises nouvelles. Il y a quelques années, Patrick Watson a perdu la voix. Il a eu une corde vocale éclatée, un vaisseau sanguin dans la gorge, et ça a paralysé sa voix. Il n’a donc pas pu parler pendant trois mois. À cette époque, il a composé beaucoup de musique instrumentale. C’est un peu sa spécialité, car il a signé environ une quinzaine de musiques de film. Ensuite, il s’est dit : “Je vais composer des chansons pour des chanteuses que j’ai envie d’entendre chanter”, alors que personne ne pensait que sa voix reviendrait. Finalement, sa voix est revenue, et là il s’est dit que ce serait cool de chanter avec ces voix féminines qu’il avait eu envie de faire chanter.»

Catherine Beauchamp

Autre sujet abordé:

Bobby Bazini renoue avec ses racines et présente un nouvel album sous son vrai nom : Bobby Bazinet.

