Le Québec maintenant

Suite au drame survenu dimanche après-midi à Longueuil, où un adolescent de 15 ans, Nooran Rezayi, a perdu la vie, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a saisi des cagoules et un bâton de baseball.

Cette saisie amène certains à remettre en question la pertinence de l’utilisation de la force dans ce cas précis.

Écoutez l’analyste et conseiller spécialisé en usage judicieux de la force, et ancien superviseur de quartier au SPVM, Stéphane Wall, expliquer le processus qui justifie l’emploi de la force sur le terrain.