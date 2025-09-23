Les fédérations médicales du Québec s'unissent pour exiger le retrait du projet de loi 106.

Par communiqué de presse, les regroupements représentant les médecins omnipraticiens et spécialistes ainsi que les médecins résidents et les étudiants en médecine ont indiqué s'être entendus pour exiger d'une seule voix le recul du gouvernement.

Les fédérations dénoncent la stratégie utilisée par Québec, soulignant que, non seulement elle ne favorise pas le dialogue, mais elle insulte et démotive les équipes médicales.

Écoutez le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Marc-André Amyot, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que 92%* des membres ont voté pour des moyens de pression contre le projet de loi 106, dont l’arrêt de l’enseignement aux étudiants en médecine dès le 1ᵉʳ octobre, tout en laissant une dernière chance au premier ministre pour négocier ou recourir à l’arbitrage, comme en Ontario.

Le président de la Medical Student's Society de l'Université McGill, Ryan Kara, souligne de son côté qu'entre 500 et 2000 étudiants manifesteront à Montréal, dénonçant l’impact du projet de loi 106 sur leur formation et demandant aussi son retrait ou l’arbitrage.

À noter:

Le projet de loi 106, qui vise à modifier le mode de rémunération des médecins en fonction d'indicateurs de performance, paralyse les négociations entre les fédérations et le gouvernement du Québec. La situation est d'autant plus tendue depuis que le premier ministre a laissé entendre qu'il pourrait avoir recours à une procédure de bâillon pour la faire adopter.

* Rectificatif: Après des vérifications, il s'avère que ce sont plutôt 91% des membres qui ont voté pour des moyens de pression contre le projet de loi 106, malgré ce qu'a prétendu le Dr Amyot au cours de l'entretien.