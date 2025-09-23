Chauffeurs illégaux

Le Journal de Montréal révèle que plus de 57 entreprises de camionnage ont été dénoncées à la CNESST depuis janvier pour non-respect des règles de santé et de sécurité.

Le président de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, salue ce resserrement et assure que son organisation collabore étroitement avec le gouvernement. «Il y a des lignes de dénonciation, et elles fonctionnent», souligne-t-il.

Il rappelle également que le ministre Jean Boulet a déposé un projet de loi afin de donner plus de pouvoir à la CNESST.

Écoutez le président de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, faire le point sur les enjeux de l'industrie, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

