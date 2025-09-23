Enquête du BEI

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête après la mort d'un adolescent de 15 ans, dimanche à Longueuil. L'avocat de la famille ne comprend pas pourquoi il a été tiré deux fois par un policier alors qu'il n'était pas armé.

Les proches de Nooran Rezayi réclament des réponses.

«C'est une famille qui est extrêmement ébranlée. C'est une perte énorme qu'ils viennent de subir dans des circonstances qui sont très tragiques», a affirmé Me Fernando Belton.

Écoutez Me Fernando Belton, l'avocat de la famille du jeune Nooran Rezayi, revenir sur cette tragédie, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normaneau et de Luc Ferrandez.