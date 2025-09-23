Négos difficiles avec le gouvernement

La Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ) tient un vote mardi sur l’intensification des moyens de pression dans les négociations avec Québec, notamment la suspension de l’enseignement, en réaction au projet de loi 106 et aux propos de François Legault à Tout le monde en parle.

Les médecins de famille n'ont pas apprécié que le premier ministre brandisse la menace d'une loi spéciale.