Négos difficiles avec le gouvernement

La Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ) tient un vote mardi sur l’intensification des moyens de pression dans les négociations avec Québec, notamment la suspension de l’enseignement, en réaction au projet de loi 106 et aux propos de François Legault à Tout le monde en parle.
Les médecins de famille n'ont pas apprécié que le premier ministre brandisse la menace d'une loi spéciale.
«Ce qu'on craint du côté de Québec, c'est que les médecins touchent à ce qu'on appelle la gestion des lits, notamment aux soins intensifs. [...] Ce que je comprends, c'est que c'est l'une des craintes parce que ça toucherait directement aux soins aux patients. Alors, si jamais on devait en arriver là, je pense que ce serait la ligne à ne pas dépasser.»
