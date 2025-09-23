 Aller au contenu
Politique
Négos difficiles avec le gouvernement

Vers une intensification des moyens de pression des médecins?

par 98.5

0:00
11:49

La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

La Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ) tient un vote mardi sur l’intensification des moyens de pression dans les négociations avec Québec, notamment la suspension de l’enseignement, en réaction au projet de loi 106 et aux propos de François Legault à Tout le monde en parle.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Louis Lacroix, mardi, à Lagacé le matin.

Les médecins de famille n'ont pas apprécié que le premier ministre brandisse la menace d'une loi spéciale.

«Ce qu'on craint du côté de Québec, c'est que les médecins touchent à ce qu'on appelle la gestion des lits, notamment aux soins intensifs. [...] Ce que je comprends, c'est que c'est l'une des craintes parce que ça toucherait directement aux soins aux patients. Alors, si jamais on devait en arriver là, je pense que ce serait la ligne à ne pas dépasser.»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés

  • Québec n'a pas l'intention de rouvrir l'entente de principe avec Terre-Neuve.

