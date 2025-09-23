 Aller au contenu
Hockey
Premier match préparatoire

Le duo Matheson-Dobson: «J'ai aimé vraiment la présence de ces deux gars-là»

par 98.5

0:00
5:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2025 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le duo Matheson-Dobson: «J'ai aimé vraiment la présence de ces deux gars-là»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'attaquant Oliver Kapanen a tranché le débat en tirs de barrage, lundi soir, permettant aux Canadiens de vaincre les Penguins 2-1, dans le cadre du premier match préparatoire de l'équipe.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque expliquer ce qu'il a retenu de ce premier rendez-vous, mardi, à Lagacé le matin.

Il a notamment souligné la performance du gardien Jacob Fowler, des attaquants Owen Beck et Ivan Demidov ainsi que le nouveau duo à la ligne bleue, formé de Noah Dobson et Mike Matheson.

Les Canadiens accueilleront les Flyers mardi soir au Centre Bell.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Le hockey des Canadiens
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
0:00
10:29
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
0:00
8:46

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du mardi 23 septembre
Lagacé le matin
Spécial «sous-terrain» | L'énigme du mardi 23 septembre
Sixième album de Marc Déry: «Vous allez beaucoup l'apprécier»
«J’aime ça quand t’es là»
Sixième album de Marc Déry: «Vous allez beaucoup l'apprécier»
Trump déconseille le Tylenol aux femmes enceintes: «C'est complètement cinglé»
Pseudo-science à la Maison-Blanche
Trump déconseille le Tylenol aux femmes enceintes: «C'est complètement cinglé»
Ado de 15 ans abattu par des policiers à Longueuil
Le BEI enquête
Ado de 15 ans abattu par des policiers à Longueuil
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
Témoignage de l'ex-cycliste Geneviève Jeanson
«Le dopage c'est l'abus le moins important que j'ai vécu dans ma carrière»
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Des maux de tête pour les usagers
STM: «Le maintien des conditions de travail, ça va mener au déclin»
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
Une décision qui soulève des questions
Un enfant de la DPJ adopté par un trouple: «Le problème, il est juste légal»
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Hockey des Canadiens
«Zachary Bolduc va être une belle carte pour Martin St-Louis» -Martin McGuire
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Hausse de 14 560% des écoutes pour une chanson
Une série américaine fait bondir l’écoute de chansons francophones
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Conflit israélo-palestinien
Reconnaissance de la Palestine par le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
Un fléau sur les routes du Québec?
Camionneurs inc: «On se retrouve avec des gens peu, pas formés ou mal formés»
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
Négociations difficiles avec le syndicat
«On a beaucoup plus de refus que de discussions» -Marie-Claude Léonard
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Négos entre les employés d'entretien et la STM
«On a eu 100 rencontres et la STM n'a pas ajouté une cenne à son offre»
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
Les géants américains à l'international
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00