L'attaquant Oliver Kapanen a tranché le débat en tirs de barrage, lundi soir, permettant aux Canadiens de vaincre les Penguins 2-1, dans le cadre du premier match préparatoire de l'équipe.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque expliquer ce qu'il a retenu de ce premier rendez-vous, mardi, à Lagacé le matin.

Il a notamment souligné la performance du gardien Jacob Fowler, des attaquants Owen Beck et Ivan Demidov ainsi que le nouveau duo à la ligne bleue, formé de Noah Dobson et Mike Matheson.

Les Canadiens accueilleront les Flyers mardi soir au Centre Bell.