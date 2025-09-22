 Aller au contenu
Hockey
Premier match du calendrier préparatoire

1ère période | Canadien 0 - 0 Penguins

par 98.5 | Modifié le 22 septembre 2025 à 19:21

1ère période | Canadien 0 - 0 Penguins
Le CH dispute lundi le premier match de son calendrier préparatoire / La Presse Canadienne

À écouter

«Encore une fois cette année, ça va se décider sur deux ou trois virgules»

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

0:00
4:01

L'attente est enfin terminée! Le Canadien de Montréal dispute ce soir son premier match de son calendrier préparatoire. Montréal reçoit pour l'occasion les Penguins de Pittsburgh. 

Patrik Laine et Ivan Demidov sont de la formation alors que la plupart des vétérans du côté de Pittsburgh, dont Sidney Crosby, sont absents. 

À écouter

Quel genre de saison aura Ivan Demidov?

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
3:18

1ère période

C'est Samuel Montembeault qui débute la rencontre devant la cage du CH. Il fait face à Joel Blomqvist.

Après deux minutes de jeu, le joueur du Canadien Adam Engstrom écope d'une pénalité pour avoir fait trébucher, ce qui offre une première supériorité numérique aux Penguins de Pittsburgh, qui n'arrivent toutefois pas à trouver le fond du filet.

Quelques minutes plus tard, c'est au tour du CH d'avoir son premier jeu de puissance. Ivan Demidov est sur la glace et c'est Patrik Laine qui obtient le premier tir dès les premières secondes, mais Blomqvist réussit l'arrêt.

Malgré un 5 contre 3 de plus d'une minute trente, Montréal n'arrive pas à inscrire son premier but de la rencontre.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un premier match préparatoire pour les Canadiens contre les Penguins
Lagacé le matin
Un premier match préparatoire pour les Canadiens contre les Penguins
0:00
3:48
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00