Premier match du calendrier préparatoire

1ère période

C'est Samuel Montembeault qui débute la rencontre devant la cage du CH. Il fait face à Joel Blomqvist.

Après deux minutes de jeu, le joueur du Canadien Adam Engstrom écope d'une pénalité pour avoir fait trébucher, ce qui offre une première supériorité numérique aux Penguins de Pittsburgh, qui n'arrivent toutefois pas à trouver le fond du filet.

Quelques minutes plus tard, c'est au tour du CH d'avoir son premier jeu de puissance. Ivan Demidov est sur la glace et c'est Patrik Laine qui obtient le premier tir dès les premières secondes, mais Blomqvist réussit l'arrêt.

Malgré un 5 contre 3 de plus d'une minute trente, Montréal n'arrive pas à inscrire son premier but de la rencontre.