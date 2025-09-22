 Aller au contenu
Qualité de la nourriture dans les CHSLD

«C'est consternant parce qu’on s'aperçoit que ça ne change pas»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le September 22, 2025 4:31 PM

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est consternant parce qu’on s'aperçoit que ça ne change pas»
Un rapport accablant de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec réalisé en 2022 met en cause la gestion alimentaire dans 57 CHSLD du Québec. / herraez / Adobe Stock

Un rapport accablant de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) réalisé en 2022 met en cause la gestion alimentaire dans 57 CHSLD du Québec. 

Ce rapport fait état de problèmes généralisés d'approvisionnement qui entraînent des changements de menu de dernière minute, ce qui nuit à la nutrition des résidents.

Il y a aussi des installations où la nourriture est laissée à la température ambiante durant de longues périodes, en l'absence de chariots chauffants.

Cette situation préoccupante est exposée par l'équipe de l'émission L'épicerie, qui a eu toutes les difficultés du monde à se procurer des informations auprès des sources institutionnelles.

Écoutez Gildas Meneu, chef recherchiste de l'émission L'épicerie, raconter les détails de cette enquête, et la réaction de Sylvie Tremblay, directrice générale du Regroupement provincial des Comités des usagers, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Dans un CHSLD, on dit il n'y a pas de support pour sécher les planches. Et la table à sandwich, qui est très vieille, pas très salubre, il y a des moisissures, le plafond coule une fois par mois, il manque d'eau ou l'eau n'est pas potable.»

Gildas Meneu

