Qualité de la nourriture dans les CHSLD

Un rapport accablant de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) réalisé en 2022 met en cause la gestion alimentaire dans 57 CHSLD du Québec.

Ce rapport fait état de problèmes généralisés d'approvisionnement qui entraînent des changements de menu de dernière minute, ce qui nuit à la nutrition des résidents.

Il y a aussi des installations où la nourriture est laissée à la température ambiante durant de longues périodes, en l'absence de chariots chauffants.

Cette situation préoccupante est exposée par l'équipe de l'émission L'épicerie, qui a eu toutes les difficultés du monde à se procurer des informations auprès des sources institutionnelles.

Écoutez Gildas Meneu, chef recherchiste de l'émission L'épicerie, raconter les détails de cette enquête, et la réaction de Sylvie Tremblay, directrice générale du Regroupement provincial des Comités des usagers, lundi, au micro de Philippe Cantin.