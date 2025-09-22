Une enquête du BEI a été déclenchée

Un jeune de 15 ans est décédé sous les tirs d'un policier dimanche après-midi à Longueuil. Il aurait été atteint par deux balles.

Les détails de l'évènement, qui fait l'objet d'une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), ne sont pas encore connus.

Un appel au 911 a été fait pour rapporter qu'un groupe de personnes armées était en déplacement dans un lieu public.

La mort du jeune garçon, Nooram, a plongé sa famille dans un état de choc.

Écoutez Mayssa Ferah, journaliste à La Presse, et Abdul Rezayi, l'oncle de l'adolescent, parler de cette histoire avec Philippe Cantin.