Une enquête du BEI a été déclenchée

Ado de 15 ans atteint mortellement par un policier: «Ce n'est pas normal»

le 22 septembre 2025 16:24

Des gouttes de sang sont visibles sur le trottoir devant une résidence où une personne est décédée après avoir été abattue par la police, sur la Rive-Sud de Montréal, à Longueuil (Québec), le lundi 22 septembre 2025. / Christinne Muschi | La Presse Canadienne

Un jeune de 15 ans est décédé sous les tirs d'un policier dimanche après-midi à Longueuil. Il aurait été atteint par deux balles.

Les détails de l'évènement, qui fait l'objet d'une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), ne sont pas encore connus.

Un appel au 911 a été fait pour rapporter qu'un groupe de personnes armées était en déplacement dans un lieu public.

La mort du jeune garçon, Nooram, a plongé sa famille dans un état de choc.

Écoutez Mayssa Ferah, journaliste à La Presse, et Abdul Rezayi, l'oncle de l'adolescent, parler de cette histoire avec Philippe Cantin. 

«Il n'avait aucune arme. [...] C'est un très gentil garçon, il ne se chicanait pas, il n'avait aucun problème avec personne.»

Abdul Rezayi

