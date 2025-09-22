Les femmes mises à l'honneur

Dans les années 90, le festival itinérant Lilith Fair a marqué l'histoire en devenant l'un des premiers événements musicaux à mettre en avant uniquement des artistes et groupes féminins.

Créé par la chanteuse canadienne Sarah McLachlan, l'événement a mis en vedette 300 artistes entre 1997 et 1999, puis en 2010.

L'histoire derrière cet événement est aujourd'hui retracée dans un documentaire intitulé Lilith Fair : Building a mystery, disponible sur la plateforme Gem de CBC.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présenter le documentaire, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.