 Aller au contenu
Arts et spectacles
Les femmes mises à l'honneur

Un documentaire retrace l'histoire du festival Lilith Fair

par 98.5

0:00
10:43

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 septembre 2025 15:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un documentaire retrace l'histoire du festival Lilith Fair
Le public lors d'une édition du Lilith Fair en 2010 à Calgary. / La Presse Canadienne / Jeff McIntosh

Dans les années 90, le festival itinérant Lilith Fair a marqué l'histoire en devenant l'un des premiers événements musicaux à mettre en avant uniquement des artistes et groupes féminins.

Créé par la chanteuse canadienne Sarah McLachlan, l'événement a mis en vedette 300 artistes entre 1997 et 1999, puis en 2010.

L'histoire derrière cet événement est aujourd'hui retracée dans un documentaire intitulé Lilith Fair : Building a mystery, disponible sur la plateforme Gem de CBC.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présenter le documentaire, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ces gens voudraient que Kimmel s'excuse et arrête d'attaquer Trump»
Le Québec maintenant
«Ces gens voudraient que Kimmel s'excuse et arrête d'attaquer Trump»
0:00
8:45
«Seul au cinéma»: le premier album francophone de Bobby Bazini
Lagacé le matin
«Seul au cinéma»: le premier album francophone de Bobby Bazini
0:00
7:55

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Geneviève Pettersen se penche sur la relation parents-ados
Nouveau balado
Geneviève Pettersen se penche sur la relation parents-ados
L'action de l'entreprise Kenvue, qui fabrique les Tylenol, en baisse
En raison d'une déclaration de Donald Trump
L'action de l'entreprise Kenvue, qui fabrique les Tylenol, en baisse
Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»
Lors de la cérémonie en hommage à Charlie Kirk
Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»
Loi 21: le Bloc Québécois veut forcer Ottawa à abandonner son recours judiciaire
Motion déposée à la Chambre des communes
Loi 21: le Bloc Québécois veut forcer Ottawa à abandonner son recours judiciaire
François Legault à TLEMP: «Je trouvais qu'il était combatif, mais..»
Plusieurs déclarations ont retenu l'attention
François Legault à TLEMP: «Je trouvais qu'il était combatif, mais..»
Autisme et Tylenol: faut-il écouter les recommandations de Donald Trump?
Existe-t-il véritablement un risque accru?
Autisme et Tylenol: faut-il écouter les recommandations de Donald Trump?
«L'une des personnes qui a été décisive dans cette histoire, c’est Barack Obama»
Retour de l'émission de Jimmy Kimmel
«L'une des personnes qui a été décisive dans cette histoire, c’est Barack Obama»
«La langue française ne va pas si bien en France»
Chronique de Biz
«La langue française ne va pas si bien en France»
«C'est consternant parce qu’on s'aperçoit que ça ne change pas»
Qualité de la nourriture dans les CHSLD
«C'est consternant parce qu’on s'aperçoit que ça ne change pas»
Ado de 15 ans atteint mortellement par un policier: «Ce n'est pas normal»
Une enquête du BEI a été déclenchée
Ado de 15 ans atteint mortellement par un policier: «Ce n'est pas normal»
Changements dans la LCF: «On va voir quelque chose qui ressemble plus à la NFL»
Dès la saison prochaine
Changements dans la LCF: «On va voir quelque chose qui ressemble plus à la NFL»
Demandeurs d'asile envoyés en région: «Montréal est saturée»
Un projet qui connait du succès
Demandeurs d'asile envoyés en région: «Montréal est saturée»
Tensions à la commission Gallant: «On est passé à un autre niveau lundi»
Témoignage de Karl Malenfant
Tensions à la commission Gallant: «On est passé à un autre niveau lundi»
Gilbert Rozon accuse les journalistes et la juge de partialité
Plaidoiries finales
Gilbert Rozon accuse les journalistes et la juge de partialité
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00