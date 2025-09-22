Lundi marquait la quatrième journée du témoignage de Karl Malenfant, ancien vice-président aux technologies de l’information à la SAAQ et acteur clé de la transition numérique de la société d’État, à la commission Gallant.

L’ambiance était d'ailleurs tendue. L’avocat de M. Malenfant a notamment reproché au procureur de ne pas poser de véritables questions, mais plutôt de « plaider avec son client ».

Une accusation que le commissaire Gallant n’a pas du tout appréciée.

