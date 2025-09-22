 Aller au contenu
Société
Témoignage de Karl Malenfant

Tensions à la commission Gallant: «On est passé à un autre niveau lundi»

par 98.5

0:00
6:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 septembre 2025 15:47

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Tensions à la commission Gallant: «On est passé à un autre niveau lundi»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Lundi marquait la quatrième journée du témoignage de Karl Malenfant, ancien vice-président aux technologies de l’information à la SAAQ et acteur clé de la transition numérique de la société d’État, à la commission Gallant.

L’ambiance était d'ailleurs tendue. L’avocat de M. Malenfant a notamment reproché au procureur de ne pas poser de véritables questions, mais plutôt de « plaider avec son client ».

Une accusation que le commissaire Gallant n’a pas du tout appréciée.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste chez Cogeco Nouvelles, faire le point sur les travaux de la commission Gallant, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.

