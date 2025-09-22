Il y a de plus en plus d'intérêt pour les maisons en 3D au Québec. Cette alternative est perçue comme une solution rapide et innovante pour résoudre, en partie, les problèmes liés à la construction de logements dans la province.

Un premier projet de ce type est d'ailleurs sur le point d'être réalisé à Amos.

Comment fonctionne cette technologie et quand va-t-elle se démocratiser chez nous?

Écoutez David Laliberté, enseignant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et instigateur du Regroupement innovant pour l’impression d’immeubles durables parler de ce projet avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.