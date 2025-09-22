Le BEI mène l'enquête

 Aller au contenu
Justice et faits divers
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie

par 98.5

La commission

le 22 septembre 2025 14:41

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Un adolescent de 15 ans aurait perdu la vie dimanche à Longueuil lors d'une opération policière. Des agents du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ont été déployés sur place. / La Presse Canadienne

Un adolescent de 15 ans aurait perdu la vie dimanche à Longueuil lors d'une opération policière. Des agents du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ont été déployés sur place. 

L'événement s'est produit lors d'une intervention du Service de police de l'agglomération de Longueuil, dans l'arrondissement St-Hubert dimanche après-midi.

Un appel au 911 a été fait pour rapporter qu'un groupe de personnes armées était en déplacement dans un lieu public.

Lors de l'opération policière, un des membres du groupe suspect aurait été atteint par un tir lancé par un membre des forces de l'ordre. 

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec s'entretenir sur le sujet, lundi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

