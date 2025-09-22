Le BEI mène l'enquête

Un adolescent de 15 ans aurait perdu la vie dimanche à Longueuil lors d'une opération policière. Des agents du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ont été déployés sur place.

L'événement s'est produit lors d'une intervention du Service de police de l'agglomération de Longueuil, dans l'arrondissement St-Hubert dimanche après-midi.

Un appel au 911 a été fait pour rapporter qu'un groupe de personnes armées était en déplacement dans un lieu public.

Lors de l'opération policière, un des membres du groupe suspect aurait été atteint par un tir lancé par un membre des forces de l'ordre.

