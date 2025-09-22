 Aller au contenu
Politique provinciale
Négociations entre les médecins et le gouvernement

«Dans les autres provinces, quand il y a une impasse, on passe par l'arbitrage»

par 98.5

0:00
8:30

Entendu dans

La commission

le 22 septembre 2025 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Dans les autres provinces, quand il y a une impasse, on passe par l'arbitrage»
La commission / Cogeco Média

Alors que les négociations entre les médecins et le gouvernement se tendent, le premier ministre François Legault a déclaré qu'il pourrait imposer une loi spéciale pour mieux contrôler la performance.

De cette façon, une partie de la rémunération des professionnels de santé serait liée à des indicateurs de performance.

Pendant que les négociations s'éternisent, l'Association médicale canadienne souligne que le climat de confrontation entre les médecins et le gouvernement existe uniquement au Québec. 

Comment se passent les négociations dans les autres provinces? 

Écoutez le docteur Jean-Joseph Condé, médecin de famille et porte-parole francophone de l’Association médicale canadienne, expliquer comment se passent les négociations ailleurs au pays, lundi, à La commission.

Il souligne l'absence du mécanisme d'arbitrage dans les négociations au Québec qui permet de régler bien des litiges dans les autres provinces. 

«Les autres gouvernements ont une entente, ont une approche constructive, une approche de collaboration avec les associations médicales. Et quand on est dans une impasse dans les autres provinces, on va en arbitrage, donc on ne se rend pas à faire des moyens de pression. On va en arbitrage et on accepte la décision de l'arbitre.»

Dr Jean-Joseph Condé

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Des écoles ont dû parfois choisir entre un T.E.S ou du parascolaire»
La commission
«Des écoles ont dû parfois choisir entre un T.E.S ou du parascolaire»
0:00
13:18
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
La commission
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
0:00
16:57

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un Vermontois paie l’addition pour tout le monde dans un restaurant en Estrie
La bonne nouvelle du jour!
Un Vermontois paie l’addition pour tout le monde dans un restaurant en Estrie
Maisons imprimées en 3D: une solution d'avenir?
Construction de logements
Maisons imprimées en 3D: une solution d'avenir?
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
Le BEI mène l'enquête
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
«Des écoles ont dû parfois choisir entre un T.E.S ou du parascolaire»
Compressions budgétaires
«Des écoles ont dû parfois choisir entre un T.E.S ou du parascolaire»
La France reconnaît l'État de Palestine
Après le Canada
La France reconnaît l'État de Palestine
Hausse des cas au Québec: «La COVID est là pour rester»
Le virus est devenu endémique
Hausse des cas au Québec: «La COVID est là pour rester»
Pourquoi les sacs compostables finissent au dépotoir?
Environnement
Pourquoi les sacs compostables finissent au dépotoir?
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
Débat sur l'immigration au Québec
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
«Encore une fois cette année, ça va se décider sur deux ou trois virgules»
Les séries pour le Tricolore en 2026?
«Encore une fois cette année, ça va se décider sur deux ou trois virgules»
Habitations modulaires: «Les économies sont formidables» -Pierre Lessard-Blais
Crise de l'itinérance à Montréal
Habitations modulaires: «Les économies sont formidables» -Pierre Lessard-Blais
Avenir du transport: «Ça va prendre un investissement du gouvernement»
Conflit de travail à la STM
Avenir du transport: «Ça va prendre un investissement du gouvernement»
Grève de la STM: les interruptions de service commencent
Statu quo dans les négociations
Grève de la STM: les interruptions de service commencent
«La justice est encore capable de s'opposer aux idioties du président américain»
Poursuite de Donald Trump contre le New-York Times
«La justice est encore capable de s'opposer aux idioties du président américain»
Marathon de Montréal: 32 000 coureurs s'élanceront dans les rues de la métropole
De plus en plus d'adeptes de la course
Marathon de Montréal: 32 000 coureurs s'élanceront dans les rues de la métropole
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00