Alors que les négociations entre les médecins et le gouvernement se tendent, le premier ministre François Legault a déclaré qu'il pourrait imposer une loi spéciale pour mieux contrôler la performance.

De cette façon, une partie de la rémunération des professionnels de santé serait liée à des indicateurs de performance.

Pendant que les négociations s'éternisent, l'Association médicale canadienne souligne que le climat de confrontation entre les médecins et le gouvernement existe uniquement au Québec.

Comment se passent les négociations dans les autres provinces?

Écoutez le docteur Jean-Joseph Condé, médecin de famille et porte-parole francophone de l’Association médicale canadienne, expliquer comment se passent les négociations ailleurs au pays, lundi, à La commission.

Il souligne l'absence du mécanisme d'arbitrage dans les négociations au Québec qui permet de régler bien des litiges dans les autres provinces.