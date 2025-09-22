Finances personnelles

Est-ce qu'on gagne vraiment à rester fidèle à la même institution financière?
Si certains ont tendance à faire affaire avec les mêmes compagnies d'assurance, de banque ou de téléphonie mobile toute leur vie, il semblerait que l'infidélité financière puisse vous rapporter gros!
Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie à L’Actualité, créateur de la section Dollars et cents, aborder le sujet, lundi, à l'émission Radio Textos.
«Si vous êtes infidèles, si vous dites "Ah oui, bon ben c'est comme ça que vous me traitez, ben moi aussi je vais aller voir ailleurs", ça peut être financièrement extrêmement intéressant. L'endroit où on a vraiment le plus intérêt à être infidèle. C'est vraiment du côté de l'hypothèque. C'est-là vraiment que ça peut faire plusieurs milliers de dollars de différence lorsque notre hypothèque arrive à échéance.»