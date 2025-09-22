À l'occasion de sa première chronique à titre de nouveau collaborateur à l'émission de Marie-Eve Tremblay, l'ex-maire Stéphane Gendron aborde la grève des employés d’entretien de la Société de transport de Montréal, les moyens de pression des camionneurs au Québec et la crise de confiance envers les conducteurs de poids lourds.

Il ne se cache pas pour critiquer la bureaucratie municipale.

Celui qui sera présent chaque semaine à l'émission Radio textos revient aussi sur la disparition des petites municipalités, la difficulté d’être maire aujourd’hui, de même que sur la montée des influenceurs en politique locale.

Il évoque aussi son parcours, ses livres, la culture du «trash» médiatique, et l’importance de la ruralité au Québec.