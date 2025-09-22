Négos entre les employés d'entretien et la STM

Des perturbations causent des maux de tête aux usagers du transport en commun montréalais lundi matin.

Les 2400 employés d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM) entament une grève qui s'échelonnera jusqu'au 5 octobre.

La question des salaires fait obstacle à une entente.

Écoutez la présidente de la CSN, Caroline Senneville, commenter le conflit de travail entre les employés d'entretien et la STM, lundi, à Lagacé le matin.