Vers une perturbation des transports en commun

Tout porte à croire que le service de la Société de transports de Montréal (STM) sera perturbé à partir de lundi prochain, et ce, jusqu’au 5 octobre.

La situation s'annonce également corcée sur les routes, alors que des dizaines de camionneurs, membres du mouvement « Assez c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage », prévoient rouler à vitesse réduite entre 5 h et 9h lundi.

Cette action touchera les ponts et les voies rapides des régions de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Gatineau.

Les revendications principales de cette manifestation incluent le rétablissement des contrôles routiers et l'arrêt de l'emploi de chauffeurs illégaux.

Écoutez Pierre Barrieau, consultant sur des projets de redéveloppement urbain, de planification des transports et de politiques publiques & chargé de cours à la faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, brosser le portrait de la situation au micro de Phiilppe Cantin.