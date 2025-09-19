 Aller au contenu
Vers une perturbation des transports en commun

«Augmenter les budgets, c'est la seule façon de sortir de l'impasse»

«Augmenter les budgets, c'est la seule façon de sortir de l'impasse»
Un cycliste Bixi arrive à une station de métro avant les heures de restriction, période durant laquelle le métro et les autobus cessent leur service en raison de la grève des employés d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM), à Montréal, le lundi 9 juin 2025. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Tout porte à croire que le service de la Société de transports de Montréal (STM) sera perturbé à partir de lundi prochain, et ce, jusqu’au 5 octobre. 

La situation s'annonce également corcée sur les routes, alors que des dizaines de camionneurs, membres du mouvement « Assez c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage », prévoient rouler à vitesse réduite entre 5 h et 9h lundi.

Cette action touchera les ponts et les voies rapides des régions de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Gatineau. 

Les revendications principales de cette manifestation incluent le rétablissement des contrôles routiers et l'arrêt de l'emploi de chauffeurs illégaux.

Écoutez Pierre Barrieau, consultant sur des projets de redéveloppement urbain, de planification des transports et de politiques publiques & chargé de cours à la faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, brosser le portrait de la situation au micro de Phiilppe Cantin.

«Avec le contexte inflationniste et les négociations très difficiles, ce ne sera pas facile dans les deux prochaines semaines, parce que les mains de la STM sont liées. Ils sont liés par un cadre financier qui n'a tout simplement aucun espace, mais le matériel et les infrastructures se dégradent chaque jour. Il faut vraiment une intervention de Québec pour augmenter les budgets. Ça va être la seule façon de sortir de l'impasse.»

Pierre Barrieau

