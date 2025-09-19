La chronique «Derrière la porte» de la journaliste Silvia Galipeau dans La Presse célèbre ses 10 ans cet automne.

Cette rubrique consacrée aux relations amoureuses et à la sexualité permet de partager des sujets souvent tabous au grand public.

C'est donc l'occasion pour le Boys Club d'aborder le sujet et de se questionner sur ce qui a changé dans le sexe au cours des dix dernières années.

Écoutez, la journaliste de la Presse Sylvia Galipeau s'entretenir avec l'humoriste et animateur Jonathan Roberge et le rédacteur en chef du magazine Urbania Hugo Meunier, vendredi, dans l'émission Radio Textos.