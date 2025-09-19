 Aller au contenu
Art de vivre
Le Boys Club

Qu'est-ce qui a évolué dans le sexe au cours des dix dernières années?

par 98.5

0:00
39:51

Entendu dans

Radio textos

le 19 septembre 2025 12:26

Avec

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Qu'est-ce qui a évolué dans le sexe au cours des dix dernières années?
Le Boys club / Cogeco Média

La chronique «Derrière la porte» de la journaliste Silvia Galipeau dans La Presse célèbre ses 10 ans cet automne.

Cette rubrique consacrée aux relations amoureuses et à la sexualité permet de partager des sujets souvent tabous au grand public.

C'est donc l'occasion pour le Boys Club d'aborder le sujet et de se questionner sur ce qui a changé dans le sexe au cours des dix dernières années.

Écoutez, la journaliste de la Presse Sylvia Galipeau s'entretenir avec l'humoriste et animateur Jonathan Roberge et le rédacteur en chef du magazine Urbania Hugo Meunier, vendredi, dans l'émission Radio Textos.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
Radio textos
Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
0:00
6:34
Quelques astuces pour réussir à manger sans gluten!
Même le week-end
Quelques astuces pour réussir à manger sans gluten!
0:00
8:41

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Comment reconnaître les signes de démission silencieuse?
Au travail ou à la maison
Comment reconnaître les signes de démission silencieuse?
«Suzuki vient nous dire: "J'ai un respect pour qui vous êtes et votre culture"»
Le capitaine des Canadiens apprend le français
«Suzuki vient nous dire: "J'ai un respect pour qui vous êtes et votre culture"»
«Le vélo est l'un des sports les plus dangereux de la planète» -Louis Garneau
Longue entrevue avec le cycliste et entrepreneur
«Le vélo est l'un des sports les plus dangereux de la planète» -Louis Garneau
Pour tout savoir sur le système digestif
Un spécialiste répond à toutes nos questions
Pour tout savoir sur le système digestif
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
Pire été de la décennie
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
«Le plein potentiel»: Annie St-Pierre s’intéresse à l’univers du coaching
Les dérives
«Le plein potentiel»: Annie St-Pierre s’intéresse à l’univers du coaching
Faut-il rémunérer les tâches ménagères?
Débat
Faut-il rémunérer les tâches ménagères?
Le célèbre écrivain Bernard Werber propose un « voyage intérieur » au Québec
Méditation
Le célèbre écrivain Bernard Werber propose un « voyage intérieur » au Québec
«Les Québécois sont allergiques à la morale religieuse, peu importe laquelle»
54% souhaitent interdire les prières de rue
«Les Québécois sont allergiques à la morale religieuse, peu importe laquelle»
Profiter des primes de cartes de crédit pour voyager
Faire des économies
Profiter des primes de cartes de crédit pour voyager
Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes
De plus en plus utilisé par les fraudeurs...
Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes
«La tolérance au risque est la différence entre un entrepreneur et un dirigeant»
Entrevue avec l'entrepreneur Georges Karam
«La tolérance au risque est la différence entre un entrepreneur et un dirigeant»
Devrait-on payer plus pour nos services publics?
Face au déficit
Devrait-on payer plus pour nos services publics?
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
Radio textos
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00