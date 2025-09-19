Maïté Blanchette Vézina claque la porte

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a claqué la porte de la CAQ.

Selon elle, le premier ministre François Legault doit réfléchir à son avenir.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant la sortie fracassante de la députée Maïté Blanchette Vézina, vendredi, à Lagacé le matin.

Le chroniqueur déplore son manque d’expérience et de... réalisme politique.