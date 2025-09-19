Politique québécoise

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a déclaré ne pas être la seule à remettre en question le leadership de François Legault.

Elle a claqué la porte de la CAQ jeudi, après avoir été exclue du Conseil des ministres la semaine dernière.

L'ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts est la troisième représentante caquiste en deux semaines à quitter le navire.

Écoutez la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, en entrevue avec Patrick Lagacé vendredi matin.

L'élue n'a plus confiance en François Legault et croit qu'une réflexion doit être entamée pour assurer la survie de la Coalition avenir Québec.