Politique québécoise

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a déclaré ne pas être la seule à remettre en question le leadership de François Legault.
Elle a claqué la porte de la CAQ jeudi, après avoir été exclue du Conseil des ministres la semaine dernière.
L'ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts est la troisième représentante caquiste en deux semaines à quitter le navire.
Écoutez la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, en entrevue avec Patrick Lagacé vendredi matin.
L'élue n'a plus confiance en François Legault et croit qu'une réflexion doit être entamée pour assurer la survie de la Coalition avenir Québec.
«Je pense qu'il y a des gens partout au Québec qui se questionnent. J'en fais partie. Pour moi, il était important de nommer que cette réflexion-là doit avoir lieu aujourd'hui si on veut pouvoir avoir une Coalition avenir Québec encore vivante, qui a sa place, avec le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui. Cette troisième voie est encore importante, mais il faut le faire maintenant.»
Maïté Blanchette Vézina dénonce notamment le manque de vision du premier ministre pour assurer le développement des régions.
Elle affirme qu'elle aurait été prête à démissionner même si elle était demeurée au conseil des ministres.
Autres sujets abordés
- Sa gestion du dossier Stablex;
- Le troisième lien.