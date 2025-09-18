Tensions autour du projet de loi 106

Le conflit de travail entre le gouvernement du Québec et les médecins spécialistes entraîne des moyens de pression qui privent près de 2000 étudiants en médecine de la supervision de leurs stages cliniques.

Si la situation se maintient, l’arrivée de dizaines de médecins prévue pour le 1er juillet pourrait être retardée.

Comme le rappelle l’invitée de Philippe Cantin, «le Québec ne peut pas se permettre ça».

Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, parler de cet enjeu majeur au Québec maintenant.