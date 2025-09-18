Réaction à la suspension de l'animateur d'ABC

L’animateur vedette Jimmy Kimmel a été suspendu par la chaîne ABC pour des commentaires jugés déplacés sur l’assassinat de Charlie Kirk.

Cette décision d’ABC a été saluée par le président américain qui, par ailleurs, avait exprimé à de nombreuses reprises son mépris pour Kimmel.

Certains y voient une ingérence politique dans les activités d’un média, ce qui constituerait une menace fondamentale pour la liberté de la presse.

Écoutez l’animateur de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage, réagir à la suspension de l’animateur américain par la chaîne ABC, au Québec maintenant.