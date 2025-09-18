 Aller au contenu
Politique fédérale
Intention de baisser l'aide aux demandeurs d'asile

«Je trouve ça totalement inhumain» -Nathalie Normandeau

le 18 septembre 2025 14:41

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le gouvernement du Québec envisage de réduire l’aide sociale versée aux demandeurs d’asile, dont le coût est passé de 161,4 millions $ en 2022 à plus de 500 millions $ en 2024, selon Le Devoir. 

«Ce que le gouvernement semble oublier, c'est que demander l'asile, c'est un droit conféré par de grandes conventions à l'international. Je trouve ça totalement inhumain d'imaginer qu'un jour un demandeur d'asile puisse être privé de l'aide sociale. Parce qu'il n'a pas de permis de travail en arrivant, donc va vivre avec quoi? Il fuit une situation!»

Nathalie Normandeau

