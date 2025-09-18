Intention de baisser l'aide aux demandeurs d'asile

Le gouvernement du Québec envisage de réduire l’aide sociale versée aux demandeurs d’asile, dont le coût est passé de 161,4 millions $ en 2022 à plus de 500 millions $ en 2024, selon Le Devoir.

