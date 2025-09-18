 Aller au contenu
Longue entrevue avec le cycliste et entrepreneur

«Le vélo est l'un des sports les plus dangereux de la planète» -Louis Garneau

le 18 septembre 2025 12:14

Marie-Eve Tremblay
«Le vélo est l'un des sports les plus dangereux de la planète» -Louis Garneau
Marie-Eve Tremblay avec Louis Garneau, jeudi le 18 septembre 2025, dans le studio principal du 98.5. / Cogeco Média

À l’occasion d’un long entretien jeudi matin à l’émission Radio Textos, Marie-Ève Tremblay a reçu le cycliste et entrepreneur Louis Garneau.

Du haut de ses 67 ans, il parcourt toujours les pistes cyclables de la région de Québec, où il réside. La semaine dernière, il a même pris la route avec le cycliste Hugo Houle, avec qui il a échangé sur la polémique entourant l’équipe du coureur québécois, Israel-Premier Tech.

Cette histoire, qui mêle sport et politique, rappelle à Louis Garneau les tensions entre le bloc de l’Ouest et le bloc de l’Est, qui avaient mené au boycottage occidental des Jeux olympiques de Moscou en 1980. Louis Garneau devait d’ailleurs y participer à l’époque.

Le fondateur de la compagnie Louis Garneau Sports est également revenu sur les défis liés au cyclisme, un sport que l’invité de Marie-Ève Tremblay qualifie de « l’un des plus dangereux de la planète ».

Écoutez l’entrevue complète de Marie-Ève Tremblay avec Louis Garneau, entrepreneur et cycliste, jeudi à Radio Textos.

