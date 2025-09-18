 Aller au contenu
Politique provinciale
2000 coupures de poste

France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras

par 98.5

Le remaniement ministériel de François Legault a fait plusieurs mécontents et ce sera l'occasion d'en discuter à l'occasion du caucus des députés de la CAQ qui s'ouvre jeudi.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, de même que l'initiative de la ministre France-Élaine Duranceau, elle qui avait du courrier pour ses collègues ministres, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Les étudiants en médecine subissent déjà les conséquences des moyens de pression des médecins;
  • Contestation de la loi 21: Ottawa demande à la Cour suprême de baliser la clause dérogatoire.

