Sports
Saison 2025-2026 des Canadiens

On devrait avoir la meilleure version possible de Patrick Laine

par 98.5 Sports

0:00
10:40

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 17 septembre 2025 21:21

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
On devrait avoir la meilleure version possible de Patrick Laine
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis annonce que Kirby Dach sera son centre du deuxième trio en début de saison;
  • Il faut trouver de nouveaux visages pour les tâches de désavantage numérique: Alex Newhook pourrait être du nombre;
  • L'entraîneur des Canadiens veut éviter à tout prix un mauvais début de saison comme celui de la saison dernière;
  • Les Oilers ont annoncé qu'ils ne sont pas intéressés par le gardien Carter Hart, acquitté d'agression sexuelle;
  • Blessé, Matthew Tkachuk des Panthers sera absent jusqu'en décembre;
  • Les Roses de Montréal ont fait un bond de deux places au classement.

