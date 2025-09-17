Saison 2025-2026 des Canadiens

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis annonce que Kirby Dach sera son centre du deuxième trio en début de saison;
- Il faut trouver de nouveaux visages pour les tâches de désavantage numérique: Alex Newhook pourrait être du nombre;
- L'entraîneur des Canadiens veut éviter à tout prix un mauvais début de saison comme celui de la saison dernière;
- Les Oilers ont annoncé qu'ils ne sont pas intéressés par le gardien Carter Hart, acquitté d'agression sexuelle;
- Blessé, Matthew Tkachuk des Panthers sera absent jusqu'en décembre;
- Les Roses de Montréal ont fait un bond de deux places au classement.