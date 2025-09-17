Vaincue à Porto Rico

La Québécoise Marie-Pier Houle a été vaincue par Stephanie Piñeiro Aquino, vendredi soir, à Porto Rico, lors du combat pour le titre intérimaire de la WBA des poids mi-moyens.

Écoutez Marie-Pier Houle commenter son combat au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Marie-Pier Houle admet que sa soirée ne s'est vraiment pas passée comme elle l'espérait.