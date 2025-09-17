 Aller au contenu
Combats
Vaincue à Porto Rico

«Le coup de poing qui m'a le plus sonné dans ma carrière» -Marie-Pier Houle

par 98.5 Sports

le 17 septembre 2025

Mario Langlois
La boxeuse Marie-Pier Houle dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

La Québécoise Marie-Pier Houle a été vaincue par Stephanie Piñeiro Aquino, vendredi soir, à Porto Rico, lors du combat pour le titre intérimaire de la WBA des poids mi-moyens.

Écoutez Marie-Pier Houle commenter son combat au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Marie-Pier Houle admet que sa soirée ne s'est vraiment pas passée comme elle l'espérait.

«On était parti avec le plan de match qu'on voulait. Premier round: aller chercher la distance et essayer d'établir ma distance, puis vraiment pas rester au bout de ses poings. Un des premiers coups de poing que j'ai reçu m'a sonnée, puis je n'ai pas réussi à revenir de ça. [...] C'est un coup de poing qui m'a déstabilisé, et puis ça a sonné dans ma tête. Je suis retourné dans mon coin, puis j'ai fait: 'ouf! O.K.' Mais tu sais, le lendemain du combat, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé entre le premier et le deuxième round. [...] C'est le coup de poing qui m'a le plus sonné dans ma carrière.»

Marie-Pier Houle

  • Dans le vestiaire, c'était une ambiance de salon funéraire;
  • Marie-Pier Houle n'a pas l'intention d'abandonner la boxe.

