Promoteur de boxe

Le promoteur Yann Pellerin ancien combattant d’arts martiaux mixtes, organise un gala de boxe à Griffintown.

À quelques jours du gala, il partage son parcours avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pellerin a obtenu sa licence demandée en 2019 en 2020, juste avant la pandémie; Il a voulu bien apprendre le travail auprès d'autres promoteurs, dont Yvon Michel «qui a été un grand promoteur», mais dont le parcours achève, selon lui.

«Yvon a voulu rester comme encadré dans son ancienne façon de faire de la boxe qui, je pense, aujourd'hui, est révolue et c'est pour ça que les salles sont vides, parce que le monde n'est plus intéressé.»

Et quelle était l'ancienne façon?