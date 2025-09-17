En visite au Royaume-Uni

Pour quelqu'un qui aime être au sommet, le président Donald Trump a eu droit au traitement royal, mercredi, en Angleterre.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter les plus récentes nouvelles liées aux États-Unis.
Les sujets discutés
- Le Royaume-Uni déroule le tapis... doré pour le président américain Donald Trump;
- Des manifestants projettent des images de Donald Trump et de Jeffrey Epstein sur le château de Windsor;
- L'ex-président Barack Obama dénonce les actions de la Maison-Blanche à la suite de l’assassinat de Charlie Kirk;
- On parle du témoignage de l’ancienne directrice du centre de contrôle et de prévention des maladies.