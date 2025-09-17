 Aller au contenu
Nouveau spectacle

Le monde meilleur de Martin Petit

par 98.5

0:00
8:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 septembre 2025 16:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Le monde meilleur de Martin Petit
Martin Petit lors du Gala des Olivier en 2018 / PC/Graham Hughes

Martin Petit est à l'ouvrage en vue de son prochain spectacle, le cinquième de sa carrière, qui se nommera Un monde meilleur.

Écoutez l'humoriste québécois parler de ce spectacle à venir en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Petit précise que ce spectacle est axé sur des thèmes intemporels et qu'il ne sera pas tant lié à l'actualité.

L'humoriste aborde son expérience de père d’adolescents et la nécessité d’adapter ses sujets pour rester pertinent sur plusieurs années.

Et si le milieu de l'humour va plutôt bien, comparativement à ce qui se passe dans ceux de la télévision et de la musique, il ne s'en réjouit surtout pas.

«La première chose qui disparaît quand les choses vont mal, économiquement, c'est l'envie de prendre des risques. Tu ne prends pas de risque quand ça va mal. Tu essaies de jouer 'safe', et puis quand tu essaies de jouer 'safe', tu deviens moins intéressant. Et quand tu deviens moins intéressant, les gens décrochent. Il y a un effet boule de neige.

Martin Petit

«Malheureusement, je suis dans un métier où il faut prendre des risques et puis essayer des affaires qui n'ont jamais été faites. Et c'est risqué. Ça prend un risque financier des fois. Puis, malheureusement, j'ai peur qu'on perde cet angle québécois qu'on a toujours eu de faire des choses plus originales que le voisin.»

