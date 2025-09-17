Nouveau spectacle

Martin Petit est à l'ouvrage en vue de son prochain spectacle, le cinquième de sa carrière, qui se nommera Un monde meilleur.

Écoutez l'humoriste québécois parler de ce spectacle à venir en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Petit précise que ce spectacle est axé sur des thèmes intemporels et qu'il ne sera pas tant lié à l'actualité.

L'humoriste aborde son expérience de père d’adolescents et la nécessité d’adapter ses sujets pour rester pertinent sur plusieurs années.

Et si le milieu de l'humour va plutôt bien, comparativement à ce qui se passe dans ceux de la télévision et de la musique, il ne s'en réjouit surtout pas.