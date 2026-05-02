Le restaurant Celine verra le jour

Un groupe d’investisseurs de Boston, le groupe Coda, ouvrira, à la fin de l’été 2026, un restaurant nommé Celine, en hommage à la célèbre chanteuse.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Tout va tourner autour de Céline. Pourquoi? Parce que c'est la voix la plus influente de notre époque. Elle représente à la fois humour, entrain et profondeur. Et donc le concept, c'est qu'on veut que ce soit décontracté, mais un peu gastronomique. Mais la question qu'on se pose, c'est: qu'est-ce qu'on va servir?»