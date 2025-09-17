Faits divers

Dix-sept années plus tard, le SPVM a identifié le meurtrier de Catherine Daviau.

Le corps de la jeune femme, décédé à 26 ans, avait été découvert après l'incendie de son appartement du quartier Rosemont. Elle avait été agressée sexuellement, retrouvée ligotée à son lit et son corps présentait plusieurs marques de violence.

Grâce à la généalogie génétique et à l’analyse d’ADN, le laboratoire de médecine légale de Montréal a identifié Jacques Bolduc, un criminel décédé en 2021.

Écoutez les explications de la commandante Mélanie Dupont du SPVM au micro de Philippe Cantin, mercredi, au Québec Maintenant.