Société
La charge mentale

Un outil pour calculer le travail invisible

par 98.5

le 17 septembre 2025 14:33

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Un outil pour calculer le travail invisible
Une personne nettoie une table. / Adobe Stock

Combien valent réellement les tâches ménagères et le travail invisible dans votre couple? Il existe désormais un outil gratuit en ligne qui permet de le calculer.

L’idée: attribuer un montant en argent aux heures passées à cuisiner, nettoyer, gérer les finances familiales, planifier les rendez-vous médicaux ou scolaires.

L'entrepreneuse et vulgarisatrice économique, Helene-Sarah Becotte, a décidé de créer cet outils pour lancer la réflexion. 

Selon elle, cela permet d'identifier ce que ce travail indivisible permet d'économiser au ménage et d'alimenter la discussion.

Écoutez la vulgarisatrice économique, Helene-Sarah Becotte, discuter de son nouvel outil qui permet de mettre une valeur sur le travail invisible, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

«Ce qui peut être intéressant, c'est que les deux fassent l'exercice d'estimer c'est combien de temps qu'ils passent par jour, par semaine, par mois sur leur travail invisible, puis utiliser ça comme piste de discussion [...] Je pense que ça contribue quand même au bonheur d'un couple à travers ça.»

Helene-Sarah Becotte

