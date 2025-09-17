La charge mentale

Combien valent réellement les tâches ménagères et le travail invisible dans votre couple? Il existe désormais un outil gratuit en ligne qui permet de le calculer.

L’idée: attribuer un montant en argent aux heures passées à cuisiner, nettoyer, gérer les finances familiales, planifier les rendez-vous médicaux ou scolaires.

L'entrepreneuse et vulgarisatrice économique, Helene-Sarah Becotte, a décidé de créer cet outils pour lancer la réflexion.

Selon elle, cela permet d'identifier ce que ce travail indivisible permet d'économiser au ménage et d'alimenter la discussion.

Écoutez la vulgarisatrice économique, Helene-Sarah Becotte, discuter de son nouvel outil qui permet de mettre une valeur sur le travail invisible, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.