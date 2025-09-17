Le PQ en avance, la CAQ recule

Les derniers sondages sont catastrophiques pour la Coalition avenir Québec (CAQ) et montrent que le remaniement du gouvernement Legault n’aura été qu’un coup d’épée dans l’eau.

Le Parti québécois (PQ) domine les sondages avec 38 % des intentions de vote, soit 11 % de plus que le Parti libéral (PLQ), qui se maintient au deuxième rang.

Pendant ce temps, la CAQ et Québec solidaire (QS) poursuivent leur descente dans les sondages, avec respectivement 16 % et 7 %.

Les conservateurs d'Éric Duhaime se maintiennent à 11 %.

Écoutez la chronique politique de Louis Lacroix, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.