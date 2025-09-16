L'avenir de Mike Matheson, à long terme du moins, semble incertain chez les Canadiens de Montréal, lui qui en est à sa dernière année de contrat.
Matheson va-t-il demeurer à Montréal?
L'animateur Mario Langlois a posé la question à l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal au 98.5 FM, Dany Dubé.
Les sujets discutés
- Les Canadiens sont-ils meilleurs avec Matheson? «C'est un meilleur club avec lui, c'est sûr»;
- «C'est un gars qui veut jouer à Montréal. Vraiment. On le sent. Pour moi, ça a une valeur»;
- «Depuis l'arrivée de Lane Hutson, on a le meilleur de Mike Matheson»;
- Le rôle clé de Matheson et sa valeur comme modèle pour les jeunes;
- D'autres joueurs que Matheson vont partir avant lui, estime Dubé;
- Dany compare Matheson et Jeff Petry, rayon charge de travail;
- Peu de changements à prévoir durant le camp préparatoire;
- Certains joueurs, comme Owen Beck, sont néanmoins en évaluation;
- Dany Dubé présente le PEM Hockey (Player Efficiency Model), un modèle statistique avancé développé avec son fils Gabriel pour la LHJMQ, qui valorise l'efficacité des joueurs à cinq contre cinq;
- Le modèle permet aussi des comparaisons objectives entre joueurs du Québec et d'autres provinces, notamment Alexis Lafrenière et Caleb Desnoyers.