Les Canadiens préparent leur match contre Toronto

Le Canadien de Montréal se prépare à affronter les Maple Leafs de Toronto samedi.

Les trios seront similaires au dernier match, mais Josh Anderson, absent de l'entraînement par mesure préventive, devrait jouer.

L'attention se porte sur Zachary Bolduc, qui a joué sur les quatre trios et dont le temps de jeu a baissé.

À l'inverse, le duo Kapanen-Demidov, resté intact depuis le début de la saison, a atteint 20 minutes de temps de glace au dernier match, un temps de jeu de top six. Leur chimie est impressionnante et leur jeu va plus vite.

Écoutez Martin McGuire, commentateur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, transmettre des extraits d'entrevues avec l'entraîneur et des joueurs du CH, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

En plus, la LNH a confirmé un match extérieur du Canadien à Winnipeg le 26 octobre prochain, sans toutefois se tenir à Montréal.