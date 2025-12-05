 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens préparent leur match contre Toronto

Le duo Demidov-Kapanen s'impose avec 20 minutes de temps de glace

par 98.5

0:00
14:26

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 décembre 2025 22:05

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Le duo Demidov-Kapanen s'impose avec 20 minutes de temps de glace
Martin McGuire / Cogeco Média

Le Canadien de Montréal se prépare à affronter les Maple Leafs de Toronto samedi.

Les trios seront similaires au dernier match, mais Josh Anderson, absent de l'entraînement par mesure préventive, devrait jouer.

L'attention se porte sur Zachary Bolduc, qui a joué sur les quatre trios et dont le temps de jeu a baissé.

À l'inverse, le duo Kapanen-Demidov, resté intact depuis le début de la saison, a atteint 20 minutes de temps de glace au dernier match, un temps de jeu de top six. Leur chimie est impressionnante et leur jeu va plus vite.

Écoutez Martin McGuire, commentateur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, transmettre des extraits d'entrevues avec l'entraîneur et des joueurs du CH, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

En plus, la LNH a confirmé un match extérieur du Canadien à Winnipeg le 26 octobre prochain, sans toutefois se tenir à Montréal.

Vous aimerez aussi

Les Canadiens joueront un match extérieur, mais ce ne sera pas à Montréal
Lagacé le matin
Les Canadiens joueront un match extérieur, mais ce ne sera pas à Montréal
0:00
4:46
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
Les amateurs de sports
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
0:00
17:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Ça sent la coupe, avec Marc Messier!
Rattrapage
Broue, Lance et Compte, La petite vie...
Ça sent la coupe, avec Marc Messier!
Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
Rattrapage
Formule 1
Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
Le Canada hérite de la Suisse, du Qatar et possiblement de l'Italie
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Le Canada hérite de la Suisse, du Qatar et possiblement de l'Italie
Système homme à homme: le Canadien a-t-il «les joueurs pour le jouer»?
Rattrapage
Premier trio
Système homme à homme: le Canadien a-t-il «les joueurs pour le jouer»?
Le système de Martin St-Louis: José Théodore critique le «man-to-man» rigide
Rattrapage
Droit au but
Le système de Martin St-Louis: José Théodore critique le «man-to-man» rigide
Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année
Rattrapage
Bilan Tennis Canada
Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année
Place au tirage au sort, vendredi
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Place au tirage au sort, vendredi
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
Rattrapage
Vague de blessures dans la LNH
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
Rattrapage
Partant probable samedi?
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
Rattrapage
L'Avalanche du Colorado domine
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
Rattrapage
JO: et si l'aréna de hockey n'est pas prêt?
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
Rattrapage
Taux d'efficacité en baisse et calendrier condessé
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
Rattrapage
Philpot demeure à long terme à Montréal
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
«Markov cochait toutes les cases» -Dany Dubé
Rattrapage
Un défenseur exceptionnel
«Markov cochait toutes les cases» -Dany Dubé