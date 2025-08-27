Coupe Ryder États-Unis-Europe

On connaît maintenant la composition des équipes des États-Unis et de l'Europe en vue de la coupe Ryder qui sera disputée à New York du 26 au 28 septembre.
Écoutez Michel Lacroix, descripteur de golf au Réseau des sports, commenter la composition des équipes en vue de la coupe Ryder de golf.
Les sujets discutés
- Keegan Bradley - le capitaine de l'équipe américaine - ne s'est pas désigné comme joueur: «Je crois que c'est une sage décision»;
- «À New York, les Américains n'ont pas le droit de perdre la coupe Ryder»
- Des tensions à craindre avec Bryson DeChambeau (LIV Golf) au sein de l'équipe américaine?
- Des changements majeurs à venir au sein du circuit de la PGA, notamment la réduction à 100 joueurs conservant leur droit de jeu
- La création du Future Competition Committee dirigé par Tiger Woods.