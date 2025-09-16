Robert Redford, dans The Natural

Robert Redford a joué dans un nombre incalculable de grands films au cours de sa très longue carrière. Pour les amateurs de baseball, The Natural aura été un film marquant.
Écoutez Alex Agostino et Mario Langlois parler de baseball... au cinéma, dans la foulée du décès de Robert Redford.
Les sujets discutés
- L'effet que fait The Natural des années plus tard
- Les trois meilleurs films de baseball d'Alex: The Natural, Fields of Dreams et Bull Durham
- «Les gens aiment regarder ça: ça leur rappelle leur enfance»
- «Ces films font rêver»