 Aller au contenu
Politique fédérale
Quelle place pour cette idéologie au Canada?

« La pandémie a été un moment clé pour la mouvance libertarienne » – Simon Coutu

par 98.5

0:00
13:23

Entendu dans

La commission

le 16 septembre 2025 13:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
« La pandémie a été un moment clé pour la mouvance libertarienne » – Simon Coutu
La commission / Cogeco Média

Le mouvement libertarien, qui prône un État minimal et une grande liberté individuelle, influence progressivement la politique canadienne et québécoise. L’idéologie favorise le marché libre et un individualisme marqué.

Le journaliste Simon Coutu signe dans L'Actualité un reportage sur ce mouvement. «Lorsque libertarianisme se frotte au pouvoir, les politiciens n'ont pas vraiment le choix de mettre de l'eau dans leur vin», explique-t-il.

Écoutez le journaliste et collaborateur pour le magazine L’Actualité, Simon Coutu, parler de la place de l’idéologie libertarienne au Canada au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.

Des figures comme Maxime Bernier, Pierre Poilievre et Éric Duhaime ont été associées à cette mouvance.

Tandis que Danielle Smith, première ministre de l’Alberta, applique certaines politiques inspirées par le libertarianisme, notamment une réduction de l’intervention de l’État dans certains secteurs.

«La pandémie a été un moment charnière pour la mouvance libertarienne. Tu sais, lorsqu'on parle justement, du convoi de la liberté [...] Et si on parle de tous les couvre feu, etc. Je pense que ça a été, oui, ça a été un moment pour pour la pensée libertarienne au Canada puis au Québec.»

Simon Coutu

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
Le Québec maintenant
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
0:00
7:48
Hommage à Ken Dryden: «À Ottawa, il faut y penser avant de parler en français»
Lagacé le matin
Hommage à Ken Dryden: «À Ottawa, il faut y penser avant de parler en français»
0:00
17:47

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le taux directeur baissera
La bonne nouvelle du jour!
Le taux directeur baissera
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
Voiture saisie par erreur
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Projet pilote
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Combattre l'itinérance
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Robert Redford est décédé
À 89 ans
Robert Redford est décédé
Camionnage illégal: 185 permis suspendus en Ontario
Sécurité routière
Camionnage illégal: 185 permis suspendus en Ontario
Le Canada aura-t-il un jour son TGV?
Un méga-projet qui devrait aboutir en 2035
Le Canada aura-t-il un jour son TGV?
La mère qui a abandonné sa fillette demeurera en détention
Risques persistants liés à sa santé mentale
La mère qui a abandonné sa fillette demeurera en détention
Israël lance son offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza
«Éradication» du Hamas
Israël lance son offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza
Chrystia Freeland quitte son poste de ministre
Nouvelle affectation diplomatique
Chrystia Freeland quitte son poste de ministre
Les deux tiers des Québécois ne veulent pas de référendum sur la souveraineté
Prochaines élections provinciales
Les deux tiers des Québécois ne veulent pas de référendum sur la souveraineté
Bientôt des livraisons par drone au Québec?
Vers une nouvelle méthode de distribution
Bientôt des livraisons par drone au Québec?
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
Mobilisation au Royaume-Uni
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
Des Québécoises attirées par le mouvement conservateur américain
L’appel de la « féminité traditionnelle »
Des Québécoises attirées par le mouvement conservateur américain
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30