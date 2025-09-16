Quelle place pour cette idéologie au Canada?

Le mouvement libertarien, qui prône un État minimal et une grande liberté individuelle, influence progressivement la politique canadienne et québécoise. L’idéologie favorise le marché libre et un individualisme marqué.

Le journaliste Simon Coutu signe dans L'Actualité un reportage sur ce mouvement. «Lorsque libertarianisme se frotte au pouvoir, les politiciens n'ont pas vraiment le choix de mettre de l'eau dans leur vin», explique-t-il.

Écoutez le journaliste et collaborateur pour le magazine L’Actualité, Simon Coutu, parler de la place de l’idéologie libertarienne au Canada au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.

Des figures comme Maxime Bernier, Pierre Poilievre et Éric Duhaime ont été associées à cette mouvance.

Tandis que Danielle Smith, première ministre de l’Alberta, applique certaines politiques inspirées par le libertarianisme, notamment une réduction de l’intervention de l’État dans certains secteurs.