De plus en plus utilisé par les fraudeurs...

La montée de l’extorsion numérique par webcam inquiète. Des logiciels espions, souvent installés par l’entremise de liens ou de pièces jointes piégées, permettent d’activer à distance la caméra d’ordinateurs, de téléphones ou de tablettes.

Les fraudeurs s’appuient sur des données issues de fuites — comme des adresses courriel ou physiques — pour envoyer des messages menaçants.

Certains vont jusqu’à joindre une photo du domicile de la victime afin de renforcer leur chantage, exigeant ensuite une rançon.

