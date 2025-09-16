De plus en plus utilisé par les fraudeurs...

 Aller au contenu
Techno
Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes

le 16 septembre 2025 11:49

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes
Un logiciel espion prend des photos à votre insu sur les sites pour adultes. / Oulaphone/Adobe Stock

La montée de l’extorsion numérique par webcam inquiète. Des logiciels espions, souvent installés par l’entremise de liens ou de pièces jointes piégées, permettent d’activer à distance la caméra d’ordinateurs, de téléphones ou de tablettes.

Les fraudeurs s’appuient sur des données issues de fuites — comme des adresses courriel ou physiques — pour envoyer des messages menaçants.

Certains vont jusqu’à joindre une photo du domicile de la victime afin de renforcer leur chantage, exigeant ensuite une rançon.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, François Charron, à Radio textos.

«Un logiciel espion, gang, ça n’a plus rien à voir avec les virus. Avant, ton ordinateur pouvait devenir comme dans Matrix : il gelait, il fondait… ça, c’est fini. Aujourd’hui, c’est le crime organisé — les deux mots sont importants! Ce ne sont pas les Hells qui contrôlent Internet, ce sont des bandits en cravate, des ingénieurs, des programmeurs qui veulent vous avoir. Un logiciel espion, c’est quelque chose qu’on installe contre ton gré sur ton ordinateur, ton téléphone ou ta tablette, et il a pour mission de faire quelque chose de pas fin [...] On peut acheter ce genre de logiciel sur le darkweb pour 20-30$.»

François Charron

Les sites mentionnés par François Charron au cours de sa chronique :

