Canadiens: l'expression de la journée

Le tournoi de golf des Canadiens de Montréal est le début officieux de la saison de hockey.
Écoutez Tony Marinero et Mario Langlois scruter et analyser les propos et membres de la direction des Canadiens de Montréal.
Les sujets discutés
- Le tournoi de golf ou le retour à l'école
- L'apprentissage des Canadiens en séries
- Martin St-Louis, plus que jamais à la bonne place
- «Martin aussi va être meilleur»
- Les bonnes décisions de Gorton et Hughes depuis leur arrivée
- Selon Tony, Kirby Dach va commencer la saison à Montréal et il va être le deuxième centre
- Pas de pression sur Demidov, mais les Canadiens ont des attentes
- Le père de Lane Hutson croit énormément en ses enfants, dont Lane
- Ivan Demidov voit le jeu comme Lane Hutson